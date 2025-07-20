Кредиторы Новороссийской типографии выступили за прекращение ее банкротства

14 июля 2025 года на первом собрании кредиторов ООО «Новороссийская типография» принято решение ходатайствовать перед Арбитражным судом Краснодарского края о прекращении процедуры банкротства предприятия. Об этом в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщил арбитражный управляющий общества Елена Боклаг.

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Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», в феврале этого года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Новороссийская типография» сроком на шесть месяцев. С соответствующим иском обратилось ООО «Нисса Центрум». Согласно материалам дела, требования истца составляют $44 тыс. (4,4 млн руб. по курсу Центробанка на 4 февраля 2025 года). Задолженность возникла по договору обслуживания оборудования от 7 сентября 2017 года.

В мае этого года Арбитражный суд края включил в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО «Новороссийская типография» новые данные о задолженности. Заявление поступило в суд от Инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) России по Новороссийску. Общая сумма задолженности во второй и третьей очереди реестра составила 138,3 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», ООО «Новороссийская типография» учреждено в Новороссийске в 2010 году. Бенефициаром является Вячеслав Шевченко. Отчет о финансовых результатах за последние три года в системе отсутствует.

«Нисса» — это группа фирм, осуществляющих разработку решений и поставку в Россию и страны СНГ типовых и специализированных комплексов полиграфического оборудования. ООО «Нисса Центрум» зарегистрировано в 1999 году в Москве. Чистая прибыль компании по итогам 2023 года составила 241 млн руб.

Дмитрий Михеенко