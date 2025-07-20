Холдинг «ДелоПортс» выплатил по биржевым облигациям за месяц 256 млн рублей

ООО «ДелоПортс» (стивидорный холдинг, управляет активами ГК «Дело» в Новороссийске) сообщило о выплате доходов держателям биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001P-04. Речь идет о выплате за 4-й купонный период (с 18 июня по 18 июля 2025 года). Общий размер выплаченных доходов составил 255,75 млн руб., говорится в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

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Размер выплаченных доходов в расчете на одну облигацию за четвертый купонный период — 17,05 руб. или 20,75% годовых. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы, — 15 млн штук.

В апреле этого года ООО «ДелоПортс» отчиталось о выплате купонного дохода по биржевым облигациям за шесть месяцев в размере 10,5 млрд руб.

«ДелоПортс» — холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в морпорту Новороссийска. «ДелоПортс» входит в Группу компаний «Дело». 51% акций принадлежит Сергею Шишкареву, 49% – госкорпорации «Росатом». Директор ООО «ДелоПортс» — Игорь Яковенко. В структуру «ДелоПортс» входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная компания «Дело». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДелоПортс» зарегистрировано в Новороссийске в 2015 году.

Согласно годовой бухгалтерской отчетности группы компаний, выручка «ДелоПортс» в январе-декабре 2024 года составила 66,4 млн руб., что на 23,5 млн руб. больше, чем за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль стивидорного холдинга за прошлый год — 2,3 млрд руб., что на 4,6 млрд руб. меньше, чем в 2023 году (6,9 млрд руб.). Кредиторская задолженность ГК на 31 декабря 2024 года составляла 390,4 млн руб., что на 389,5 млн руб. больше, чем на конец декабря 2023 года (2,9 млн руб.).

Дмитрий Михеенко