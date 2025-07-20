Дополнительный «Сапсан» заменит часть отмененных рейсов из Петербурга в Москву

РЖД назначили дополнительный высокоскоростной поезд «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом. Это связано с отменой части рейсов в столицу. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.

Поезд №755 отправится из Петербурга с Московского вокзала 21 июля в 6:40 мск. Кроме того, на ночные поезда в Москву добавлены вагоны. Билеты можно приобрести на сайте и в мобильном приложении РЖД.

19-20 июля в московских аэропортах неоднократно вводились ограничения на работу. По состоянию на 18:10 мск все еще закрыты Внуково и Домодедово. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на подлете к Москве уничтожено 26 беспилотников.