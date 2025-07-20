Угроза на двух колесах

С начала 2025 года в Новороссийске произошло уже девять дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это в полтора раза больше, чем за тот же период 2024 года — шесть, всего за год — 12. Эксперты считают, что основная проблема заключается в несоблюдении правил дорожного движения водителями водителями СИМ и превышение скорости.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

С начала 2025 года в Новороссийске произошло девять аварий с участием электросамокатов. В тот же период прошлого года — шесть ДТП. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в ГИБДД города. В инспекции уточнили, что всего в минувшем году произошло 12 аварий с участием СИМ, один несовершеннолетний — погиб.

«В большинстве случаев аварии произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения на улицах города. Среди наиболее распространенных нарушений: неправильная парковка — 70%, езда вдвоем на одном самокате — 10%, неспешивание на пешеходном переходе — 15%»,— рассказали в городской Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, в 2025 году в шести авариях с электросамокатами виновниками стали их водители. В двух случаях самокатами управляли несовершеннолетние, с которыми были пассажиры. В одной аварии пострадал водитель самоката, находившийся в нетрезвом состоянии.

По данным сервиса аренды самокатов Whoosh, нарушения на средствах индивидуальной мобильности допускаются менее чем в 1% всех поездок. С начала 2025 года более 99% поездок на электросамокатах компании в Новороссийске прошли без каких-либо нарушений. Одной из главных причин такой динамики специалисты отмечают обучение пользователей правилам безопасного вождения.

«В отличие от частных самокатов, которые по умолчанию могут разгоняться выше допустимой скорости, в кикшеринговых самокатах скорость запрограммирована в самом устройстве. На нем невозможно разогнаться выше 25 км/ч, а в медленных зонах, где допустимая скорость СИМ ограничена, скорость автоматически снижается», — отмечают в Whoosh.

Для повышения безопасности сервис запустил рейтинг пользователей, который позволяет настраивать сервис под конкретных родителей. Учитывается опыт (число поездок на СИМ), наличие штрафов, предупреждений, аварий, стиль вождения, качество парковки, а также подтверждение возраста через банковские сервисы. На основе этих данных выставляются персональные настройки, в числе которых доступные скоростные режимы, доверие к парковке в случае сбоя геопозиции и наличие депозита перед поездкой.

«Сейчас для добросовестных пользователей уже доступен максимальный скоростной режим — до 25 км/ч, по ПДД РФ это лимит для СИМ. Новые пользователи, еще плохо знакомые сервису, смогут ехать со скоростью до 18–20 км/ч», — подчеркнули в компании.

Как рассказали «Ъ-Новороссийск» в городской ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции проводят систематические профилактические рейды на территории города. В основном проверяют места отдыха, парки, пляжи, площадки. По данным мэрии, на набережной Новороссийска в ноябре прошлого года установили дорожные знаки, запрещающие движение самокатов. Это сделали по многочисленным жалобам гостей и жителей города на опасное вождение водителей СИМ.

Для нарушителей компания Whoosh предусмотрела определенные меры воздействия — блокировка СИМ. «У нас нулевая толерантность к тем, кто нарушает правила. Сотрудники ГИБДД штрафуют за нарушение ПДД, а операторы кикшеринга могут заблокировать пользователя или выписать штраф за нарушение правил оферты», — отметили в сервисе.

По словам краснодарского автоюриста Григория Колпакова, в большинстве случаев, когда происходит авария с участием электросамоката и автомобиля, обвиняют водителя машины. «Но если разобраться, то первоначально человек, находящийся за рулем, не успевает среагировать на неожиданно появившийся электросамокат»,— говорит эксперт.

Эксперт рекомендует водителям пользоваться видеорегистраторами, чтобы в случае спорных ДТП иметь возможность доказать свою невиновность. Также, по его словам, ни в коем случае нельзя покидать место происшествия, даже если столкновение с самокатом было незначительным.

«Нужно остановиться, зафиксировать транспортные средства, обозначить, что произошло ДТП, убедиться, что все живы. Далее выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудников полиции и ждать оформления. Так водитель себя защитит, даже если самокатчик скрылся с места происшествия. Если водитель СИМ попадет в больницу с какими-то травмами, водителя автомобиля уже не обвинят в том, что он сбил самокатчика и уехал с места происшествия»,— подытожил Григорий Колпаков.

Алина Зорина