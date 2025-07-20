Der Spiegel: Украина могла согласовать с США предложение о новых переговорах

За предложением Украины провести переговоры с Россией на следующей неделе могут стоять договоренности с США. Об этом пишет издание Der Spiegel.

В качестве возможного доказательства в материале приводится визит спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Киев 14 июля. Тогда сообщалось, что с президентом Украины Владимиром Зеленским он обсудил «путь к миру» и действия для его приближения: усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой, писал президент в Telegram-канале.

19 июля Владимир Зеленский рассказал, что секретарь СНБО (тогда занимал должность министра обороны) Рустем Умеров предложил российской стороне провести новый раунд на следующей неделе. При этом точной даты переговоров пока нет.

На этой неделе The Washington Post писало, что в ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп говорил Владимиру Зеленскому о необходимости перехода Украины от обороны к наступлению и интересовался у него, сможет ли тот «бомбить Москву или Санкт-Петербург». 17 июля The Telegraph со ссылкой на источники предполагало, что позиция господина Трампа по отношению к России могла ужесточиться под влиянием Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио.