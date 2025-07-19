Участника ДТП с троллейбусом на Эльмаше вывели из состояния клинической смерти

Одного из пострадавших в ДТП с троллейбусом и автомобилем Audi на ул. Краснофлотцев (Эльмаш, Екатеринбург) бригаде скорой медицинской помощи удалось вывести из состояния клинической смерти. По данным свердловского минздрава, всего пострадали три человека: один находится в состоянии клинической комы, один — в состоянии средней степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Одного пострадавшего успешными реанимационными действиями прибывшей бригады скорой медицинской помощи удалось вывести из состояния клинической смерти»,— прокомментировали в региональном министерстве.

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом. Водитель иномарки погиб на месте.