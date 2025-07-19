В Екатеринбурге водитель Audi погиб при столкновении с троллейбусом

В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев произошло смертельное ДТП. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате аварии водитель Audi погиб на месте. Трое других участников ДТП обследуются медиками.

На месте работают экстренные службы, которые выясняют все детали происшествия. Полиция устанавливает личности участников аварии и количество пассажиров в троллейбусе. Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения.