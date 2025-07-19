На Дону «серые возчики» осуществляют треть пассажирских перевозок

Депутаты Ростовской области намерены инициировать изменения в федеральном и региональном законодательстве для борьбы с «серыми возчиками», контролирующими до 30% пассажирских перевозок в регионе. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Проблемы сферы пассажирских перевозок по регулярным маршрутам законодатели и эксперты обсудили на круглом столе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации областного минтранса, в Ростовской области действует 1,3 тыс. маршрутов. Среди них 738 муниципальных и 599 межмуниципальных, которые обслуживают свыше 3,6 тыс. единиц транспорта. На долю нелицензированных перевозчиков приходится треть пассажирских перевозок в регионе. При этом действующее законодательство затрудняет привлечение их к ответственности.

По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания области Сергея Михалева, сегодня на недостаточном уровне выстроено взаимодействие между ассоциацией перевозчиков, самими перевозчиками и профильным министерством. Оно должно быть более конструктивным.

«Мы часто обращаемся к этой теме, чтобы определить, что законодательно можно изменить в сложившейся ситуации. Профильный комитет включит соответствующие предложения в программу работы», — пояснил господин Михалев.

Валентина Любашенко