Аэропорт Шереметьево приостанавливал работу

Росавиация заявила, что московский аэропорт Шереметьево приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения действовали около 20 минут. Ранее работу также приостанавливал аэропорт Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи сообщил, что на подлете к столице сбиты шесть БПЛА. Врио главы Дмитровского округа Подмосковья Михаил Шувалов писал, что в результате падения БПЛА повреждена высоковольтная линия.

По данным Минобороны, с 18:15 до 23:05 мск силы ПВО уничтожили над территорией России 87 БПЛА. В Ростовской области в результате атаки загорелись несколько частных домов, пострадал местный житель. Еще несколько населенных пунктов остались без света.