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Коммерсантъ FM
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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до шести

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Ранее он писал о четырех сбитых БПЛА.

Врио главы Дмитровского округа Подмосковья Михаил Шувалов сообщал, что в результате падения БПЛА повреждена высоковольтная линия. Работу приостанавливали аэропорты Домодедово и Шереметьево.

По данным Минобороны, с 18:15 до 23:05 мск силы ПВО уничтожили в Московской области пять беспилотников. Всего над территорией России за это время сбиты 87 БПЛА.

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