На подлете к Москве сбили еще четыре БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на столицу.

Росавиация после полуночи сообщала, что аэропорт Шереметьево приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения действовали около 20 минут. Ранее работу также приостанавливал аэропорт Домодедово.

По данным Минобороны, с 18:15 до 23:05 мск силы ПВО уничтожили над Московской областью пять беспилотников. Врио главы Дмитровского округа Подмосковья Михаил Шувалов сообщал, что в результате падения БПЛА повреждена высоковольтная линия.