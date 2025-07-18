Аэропорт Домодедово приостанавливал работу

Росавиация в 23:13 мск сообщила, что московский аэропорт Домодедово приостановил прием и отправку самолетов. В 23:32 ведомство добавило, что ограничения были сняты.

В течение дня работу приостанавливали аэропорты Внуково, Нижнего Новгорода, Мурманска. В аэропорту Калуги ограничения продолжают действовать.

По данным Минобороны, с 14:00 до 18:00 мск силы ПВО уничтожили 26 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в течение дня на подлете к Москве сбили 10 БПЛА. Врио главы Дмитровского округа Подмосковья Михаил Шувалов писал в Telegram, что беспилотник при падении повредил высоковольтную линию.