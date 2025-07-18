Объем бюджета Краснодара вырос в четыре раза за 10 лет

Городской бюджет Краснодара за 10 лет увеличился в четыре раза — на 72,3 млрд руб. и достиг 94,3 млрд руб. в 2024 году. Как сообщает администрация города, таких показателей достигли благодаря росту собственных доходов и увеличения поступлений из бюджета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Собственные доходы краевой столицы выросли втрое за 10 лет — с 12,6 млрд до 38 млрд руб. Темп роста составил более 300%.

Объем межбюджетных трансфертов, которые предоставили из бюджета Краснодарского края, составил более 238,5 млрд руб. Он увеличился на 46,6 млрд руб., почти в шесть раз.

Расходы бюджета Краснодара выросли с 2015 года на 68,1 млрд руб., до 92,4 млрд руб. по итогам 2024 года. В этом году на расходы запланировано 99 млрд руб. Основную часть направляют на социальную сферу, ее доля увеличилась до 64,7% в прошлом году. Средства идут на финансирование образования, спорта, культуры, социальной политики, охраны семьи и детства. За 10 лет расходы на соцсферу выросли на 45,7 млрд руб. и достигли 59,8 млрд руб.

В бюджет Краснодара в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов поступило из регионального бюджета 128,9 млрд руб., с начала 2025 года — 8,9 млрд руб. Средства направляют на реализацию второй очереди главного канализационного коллектора №20, строительство и ремонт школ, детских садов, дорог и приобретение трамваев, а также благоустройство общественных пространств.

Алина Зорина