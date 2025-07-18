Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 19–20 июля
17 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фильм ужасов француза Давида Моро с Ольгой Куриленко в главной роли и испанская комедия «Дом в огне». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Другой
- Режиссер: Давид Моро
- В ролях: Ольга Куриленко, Филип Шурер, Джули Маес
- Жанр: ужасы, триллер / Франция / 95 мин.
- В прокате: с 17 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Ни на один сюжетный вопрос по существу Моро не ответит вообще, лишь раскидает в финале пару многозначительных намеков непонятно на что, но явно на что-то абсурдное до ужаса или ужасное до абсурда».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Небылица с лицами».
Дом в огне
- Режиссер: Дани де ла Орден
- В ролях: Эмма Виларасау, Энрик Окер, Мария Родригес Сото, Альберто Сан Хуан, Клара Сегура, Макарена Гарсия
- Жанр: мелодрама, комедия / Испания, Италия / 105 мин.
- В прокате: с 17 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «Фильм балансирует между травматическими откровениями и легкомысленными шутками, иногда — забавными, иногда — просто глупыми. Юмористической кульминацией становится сцена, где под кроватью обнаруживается использованный презерватив, и возникает долгая дискуссия, кто бы это мог его туда забросить… Если бы режиссер "Дома в огне" был талантлив, как, например, Педро Альмодовар, даже такая глупость могла бы заиграть красками хулиганского гротеска».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драма с парашютом и презервативом».
Легенда о великанах
- Режиссер: Пауль Уркихо
- В ролях: Энеко Сагардой, Эдурне Аскарате, Ициар Итуньо, Елена Урис, Кепа Эррасти, Нагоре Арамбуру
- Жанр: фэнтези, приключения / Испания, Франция / 114 мин.
- В прокате: с 17 июля
Кинопрокатчик World Pictures: «Король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии: чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений».
Нейробатя
- Режиссер: Виталий Дудка
- В ролях: Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов
- Жанр: комедия, фантастика / Россия / 92 мин.
- Слоган: «Когда батя в твоих руках»
- В прокате: с 17 июля
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Гриша, айтишник-невротик, создаёт уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в "умные" устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу».
Пила Х
- Режиссер: Кевин Гротерт
- В ролях: Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд, Рената Вака, Джошуа Окамото
- Жанр: ужасы, триллер / США, Мексика, Канада / 118 мин.
- В прокате: с 17 июля
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Джон Крамер, борясь с прогрессирующим раком мозга, соглашается на экспериментальное лечение, которое обещает вернуть его к жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников, и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру...»
Плагиатор
- Режиссер: Антон Мегердичев
- В ролях: Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Ирина Пегова
- Жанр: комедия, музыка, фэнтези / Россия / 90 мин.
- Слоган: «Попасть в прошлое и стать звездой»
- В прокате: с 10 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Любой жанр подчиняется какой-никакой дисциплине, но у Мегердичева десятки, если не сотни, статистов остаются — несмотря на попугайские наряды и хореографические упражнения в духе незабвенного индийского хита "Танцор диско" — толпой, а не ансамблем».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Фильм в жанре караоке».
Саван
- Режиссер: Дэвид Кроненберг
- В ролях: Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Гай Пирс, Сандрин Холт, Элизабет Сондерс, Дженнифер Дэйл
- Жанр: фантастика, драма / Франция, Канада / 120 мин.
- В прокате: с 10 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «При явном переборе эмоций, событий, сюжетных твистов фильм выглядит вялым и чопорным — даже если время от времени его оживляет хруст костей — и в основном состоит из многозначительных разговоров и демонстрации вселенской скорби, а также лакированных, стерильных интерьеров и хайтековских чудес, позволяющих общаться с загробным миром».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Могильные телесистемы».
Хищные твари
- Режиссер: Шон Бирн
- В ролях: Хэсси Харрисон, Джай Кортни, Джош Хюстон, Элла Ньютон, Лиам Гринки, Роберт Карлтон
- Жанр: ужасы, триллер / Австралия, США, Канада / 98 мин.
- Слоган: «Твой страх — его наживка»
- В прокате: с 10 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Все это было бы смешно, если бы не было так скучно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Маньяк и море».
Побег из будущего
- Режиссер: Линь Юнчан
- В ролях: Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо
- Жанр: мультфильм, фантастика, приключения / Китай / 109 мин.
- В прокате: с 10 июля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл перенесутся в далекое будущее — в мир, где человечество оказалось на грани исчезновения. И, кажется, в этом замешан их старый приятель Вик. Отважным братьям и их друзьям предстоит раскрыть правду, предотвратить катастрофу и найти путь домой».
Открытое море. Смерть рядом
- Режиссер: Мэттью Лосассо
- В ролях: Акшай Ханна, Софи Скелтон, Белла Дэйн, Джоэнна Рот, Там Дин Берн, Мелоди Гроув
- Жанр: триллер, детектив, приключения / Великобритания / 118 мин.
- В прокате: с 10 июля
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Меган с тремя друзьями выходит в море на небольшой лодке с целью пересечь Атлантику и побить мировой рекорд. Но чем дальше вглубь океана уходит их лодка, тем больше смертельных опасностей начинают угрожать команде».