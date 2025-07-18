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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 19–20 июля

17 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фильм ужасов француза Давида Моро с Ольгой Куриленко в главной роли и испанская комедия «Дом в огне». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Другой
Дом в огне
Легенда о великанах
Нейробатя
Пила Х
Плагиатор
Саван
Хищные твари
Побег из будущего
Открытое море. Смерть рядом
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Другой (Other, 2025)

Другой

  • Режиссер: Давид Моро
  • В ролях: Ольга Куриленко, Филип Шурер, Джули Маес
  • Жанр: ужасы, триллер / Франция / 95 мин.
  • В прокате: с 17 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Ни на один сюжетный вопрос по существу Моро не ответит вообще, лишь раскидает в финале пару многозначительных намеков непонятно на что, но явно на что-то абсурдное до ужаса или ужасное до абсурда».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Небылица с лицами».

Дом в огне (Casa en flames, 2024)

Дом в огне

  • Режиссер: Дани де ла Орден
  • В ролях: Эмма Виларасау, Энрик Окер, Мария Родригес Сото, Альберто Сан Хуан, Клара Сегура, Макарена Гарсия
  • Жанр: мелодрама, комедия / Испания, Италия / 105 мин.
  • В прокате: с 17 июля

Кинокритик Андрей Плахов: «Фильм балансирует между травматическими откровениями и легкомысленными шутками, иногда — забавными, иногда — просто глупыми. Юмористической кульминацией становится сцена, где под кроватью обнаруживается использованный презерватив, и возникает долгая дискуссия, кто бы это мог его туда забросить… Если бы режиссер "Дома в огне" был талантлив, как, например, Педро Альмодовар, даже такая глупость могла бы заиграть красками хулиганского гротеска».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драма с парашютом и презервативом».

Легенда о великанах (Irati, 2022)

Легенда о великанах

  • Режиссер: Пауль Уркихо
  • В ролях: Энеко Сагардой, Эдурне Аскарате, Ициар Итуньо, Елена Урис, Кепа Эррасти, Нагоре Арамбуру
  • Жанр: фэнтези, приключения / Испания, Франция / 114 мин.
  • В прокате: с 17 июля

Кинопрокатчик World Pictures: «Король горной долины завещал сыну Энеко свои владения, но при одном условии: чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства, тот должен раздобыть сокровище, надежно спрятанное в стране великанов. Вместе с волшебницей Ирати они отправляются в сказочное путешествие, полное опасностей и приключений».

Нейробатя (2025)

Нейробатя

  • Режиссер: Виталий Дудка
  • В ролях: Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Александр Обласов, Аскар Нигамедзянов
  • Жанр: комедия, фантастика / Россия / 92 мин.
  • Слоган: «Когда батя в твоих руках»
  • В прокате: с 17 июля

Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Гриша, айтишник-невротик, создаёт уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в "умные" устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу».

Пила X (Saw X, 2023)

Пила Х

  • Режиссер: Кевин Гротерт
  • В ролях: Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит, Стивен Брэнд, Рената Вака, Джошуа Окамото
  • Жанр: ужасы, триллер / США, Мексика, Канада / 118 мин.
  • В прокате: с 17 июля

Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Джон Крамер, борясь с прогрессирующим раком мозга, соглашается на экспериментальное лечение, которое обещает вернуть его к жизни. Но неожиданно он узнает, что стал жертвой мошенников, и никакой операции не было. Теперь Джон Крамер намерен отомстить аферистам, сыграв с ними в одну игру...»

Плагиатор (2025)

Плагиатор

  • Режиссер: Антон Мегердичев
  • В ролях: Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Максим Лагашкин, Марат Башаров, Ирина Пегова
  • Жанр: комедия, музыка, фэнтези / Россия / 90 мин.
  • Слоган: «Попасть в прошлое и стать звездой»
  • В прокате: с 10 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Любой жанр подчиняется какой-никакой дисциплине, но у Мегердичева десятки, если не сотни, статистов остаются — несмотря на попугайские наряды и хореографические упражнения в духе незабвенного индийского хита "Танцор диско" — толпой, а не ансамблем».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Фильм в жанре караоке».

Саван (The Shrouds, 2024)

Саван

  • Режиссер: Дэвид Кроненберг
  • В ролях: Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Гай Пирс, Сандрин Холт, Элизабет Сондерс, Дженнифер Дэйл
  • Жанр: фантастика, драма / Франция, Канада / 120 мин.
  • В прокате: с 10 июля

Кинокритик Андрей Плахов: «При явном переборе эмоций, событий, сюжетных твистов фильм выглядит вялым и чопорным — даже если время от времени его оживляет хруст костей — и в основном состоит из многозначительных разговоров и демонстрации вселенской скорби, а также лакированных, стерильных интерьеров и хайтековских чудес, позволяющих общаться с загробным миром».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Могильные телесистемы».

Хищные твари (Dangerous Animals, 2025)

Хищные твари

  • Режиссер: Шон Бирн
  • В ролях: Хэсси Харрисон, Джай Кортни, Джош Хюстон, Элла Ньютон, Лиам Гринки, Роберт Карлтон
  • Жанр: ужасы, триллер / Австралия, США, Канада / 98 мин.
  • Слоган: «Твой страх — его наживка»
  • В прокате: с 10 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Все это было бы смешно, если бы не было так скучно».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Маньяк и море».

Побег из будущего (Boonie Bears: Future Reborn, 2025)

Побег из будущего

  • Режиссер: Линь Юнчан
  • В ролях: Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо
  • Жанр: мультфильм, фантастика, приключения / Китай / 109 мин.
  • В прокате: с 10 июля

Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл перенесутся в далекое будущее — в мир, где человечество оказалось на грани исчезновения. И, кажется, в этом замешан их старый приятель Вик. Отважным братьям и их друзьям предстоит раскрыть правду, предотвратить катастрофу и найти путь домой».

Открытое море. Смерть рядом (Row, 2025)

Открытое море. Смерть рядом

  • Режиссер: Мэттью Лосассо
  • В ролях: Акшай Ханна, Софи Скелтон, Белла Дэйн, Джоэнна Рот, Там Дин Берн, Мелоди Гроув
  • Жанр: триллер, детектив, приключения / Великобритания / 118 мин.
  • В прокате: с 10 июля

Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Меган с тремя друзьями выходит в море на небольшой лодке с целью пересечь Атлантику и побить мировой рекорд. Но чем дальше вглубь океана уходит их лодка, тем больше смертельных опасностей начинают угрожать команде».

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