«Вратарем года» по версии «Ъ» стал голкипер «Краснодара»
Приз имени Льва Яшина «Вратарь года», учрежденный газетой «Коммерсантъ», по итогам завершившегося сезона присужден голкиперу ФК «Краснодар» Станиславу Агкацеву. По совокупности экспертных оценок и результатов читательского голосования он признан лучшим на своей позиции. Господин Агкацев занял второе место по числу голосов аудитории, но уверенно лидировал в экспертной части рейтинга.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В сезоне 2024/25 Станислав Агкацев стал основным вратарем «Краснодара», заменив Матвея Сафонова, перешедшего в парижский ПСЖ. Он провел 34 матча и 17 раз сохранял ворота в неприкосновенности — больше, чем любой другой голкипер Российской премьер-лиги. Кроме того, господин Агкацев стал лидером чемпионата по проценту отраженных пенальти, отразив три удара с 11-метровой отметки из пяти.
По данным Transfermarkt, стоимость 22-летнего вратаря за год выросла в 7,5 раза — с €1 млн до €7,5 млн. Аналитики отмечают не только его игровой прогресс, но и психологическую устойчивость, проявившуюся в условиях повышенного давления. Агкацев стал одним из ключевых игроков в историческом сезоне «Краснодара», по итогам которого клуб завоевал первый титул в своей истории.
Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 18 июля.