«Водоканал-НТ» будет ежедневно платить 15 тыс. рублей за загрязнение воды

Ленинский районный суд Нижнего Тагила постановил взыскивать с ООО «Водоканал-НТ» 15 тыс. руб. ежедневно в доход федерального бюджета за неисполнение решения суда о прекращении незаконного сброса сточных вод, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение суда было принято в связи с многолетним неисполнением решения суда от 2015 года, который признал незаконным сброс сточных вод в реку Тагил, ручей Безымянный и Черноисточинское водохранилище из-за превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ.

Несмотря на предоставленные ранее отсрочки и частичное выполнение требований (прекращен сброс в Черноисточинское водохранилище и ручей Безымянный), сбросы в реку Тагил продолжались. Суд отказал компании в очередной отсрочке, отметив, что 10 лет неисполнения решения не привели к решению проблемы, а природа не может ждать до 2030 года, когда запланировано завершение программы модернизации.

Суд постановил взыскивать 15 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с момента вступления определения в силу и до полного устранения нарушений.

Определение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в конце января суд оштрафовал ООО «Водоканал-НТ» на сумму более 1,4 млн руб. за сброс сточных вод в реки Тагил и Исток.

Полина Щуцкая