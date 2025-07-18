В Ростове-на-Дону публичные точки Wi-Fi планируют устанавливать во дворах ЖК

Последние месяцы жители Ростова-на-Дону задали новую тенденцию запросов для телекоммуникационных компаний: горожане хотят иметь публичные внешние точки доступа к Wi-Fi во дворах своих жилых комплексов. Об этом сообщила Элина Куринная, руководитель направления продаж федеральным клиентам Юга и Черноземья компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд ДОМ.РУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках круглого стола, организованного «Ъ-Ростов», по теме «Жилая недвижимость – 2025. Куда движется рынок?», госпожа Куринная рассказала, что тенденция связана с перебоями связи, возникающими в период проведения мероприятий по обеспечению безопасности.

Ни одного такого запроса в столице региона пока не было реализовано, отмечает эксперт. Однако в течение года покрыть общественным Wi-Fi планируют около 60% дворов Ростова-на-Дону.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области разработали карту с бесплатными точками доступа к Wi-Fi. Сейчас в регионе насчитывают 800 таких мест.

Константин Соловьев