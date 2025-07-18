ЕС расширил санкции против Белоруссии

В 18-й пакет санкций Евросоюза вошли ограничения против Белоруссии. Совет ЕС утвердил полный запрет на финансовые трансакции с республикой. Раньше ограничительные меры затрагивали только специализированные услуги по обмену финансовыми сообщениями, указано в пресс-релизе Совета.

Также новом пакете появились ограничительные меры в отношении военного комплекса Белоруссии — санкции затрагивают восемь объектов ВПК страны. Наложено эмбарго на импорт оружия. Есть меры, введенные в отношении торговли Белоруссии с Россией, однако пресс-служба не уточняет, что собой представляют эти ограничения.

Новый пакет санкций Совет ЕС одобрил сегодня. Под ограничения попали в том числе газопроводы «Северный поток» и НПЗ «Роснефти» в Индии, запрещен импорт нефтепродуктов из российской нефти в ЕС, снижен ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Какие еще запреты ввел ЕС — в материале «Ъ».