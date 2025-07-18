В Первоуральске арестован экс-депутат Дегтярска по делу Пильникова

Первоуральский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему депутату думы Дегтярска Илье Хисамову, обвиняемому в даче взятки должностному лицу муниципального предприятия (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран экс-депутат Дегтярска Илья Хисамов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области экс-депутат Дегтярска Илья Хисамов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По данным портала Е1, бывший мэр Вадим Пильников использовал Илью Хисамова для решения вопросов силовым путем. Следствием установлено, что мэр Пильников лояльно относился к нарушениям в ходе приема работ, давал приоритет организации при заключении контрактов, предоставлял необходимую информацию. За это он якобы получал взятки в сумме 5% от заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб.

В июне Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Вадима Пильникова к 10 годам колонии строгого режима, обвиняемого в получении взяток, в том числе автомобилем марки Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Вину градоначальник признал и заключил сделку со следствием.

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте Ильи Хисамова, ссылаясь на тяжесть преступления и возможность того, что обвиняемый может воспрепятствовать расследованию, оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, до 16 сентября. Постановление суда не вступило в законную силу.

Полина Щуцкая