Пожар в Багаевском лесничестве полностью ликвидировали

Лесной пожар в Багаевском районе Ростовской области полснотью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Возгорание началось вечером 17 июля.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», лесной пожар локализовали 17 июля на площади 14,3 га. На месте работали 80 человек спасателей и 78 человек добровольцев, а также 25 единиц техники. Авиацией МЧС России совершено 47 сбросов общим объемом 195 т воды. Пострадавших нет.

Мария Хоперская