Пожар на территории Багаевского района локализован

Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня и отстоять жилые дома в пос. Задонский Багаевского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

В ведомстве пояснили — на месте продолжают работу более 80 человек спасателей и 78 человек добровольцев, 25 единиц техники. Авиацией МЧС России совершено 47 сбросов общим объемом 195 т воды. Пострадавших нет.

В 22:00 17 июля пожар локализован на площади 14,3 Га.

Валентина Любашенко