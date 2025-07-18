Жители Краснодара услышали громкий звук в небе

Днем в пятницу, 18 июля, краснодарцы услышали громкий звук в небе над городом. О шуме сообщили, в частности, жители района Авиагородка. Корреспонденты «Ъ-Кубань» также подтвердили, что слышали звук в северной части краевой столицы. Пользователи в соцсетях заявляют, что слышали звук в разных районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ЕДДС Краснодара никаких комментариев по факту случившегося не было. Официальной информации о каких-либо происшествиях не поступало. Чаще всего подобные громкие звуки являются следствием прохождения самолетами звукового барьера.

Позже в ЕДДС Краснодара заявили, что сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях не получали.

Вячеслав Рыжков