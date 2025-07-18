Жители Краснодара услышали громкий звук в небе
Днем в пятницу, 18 июля, краснодарцы услышали громкий звук в небе над городом. О шуме сообщили, в частности, жители района Авиагородка. Корреспонденты «Ъ-Кубань» также подтвердили, что слышали звук в северной части краевой столицы. Пользователи в соцсетях заявляют, что слышали звук в разных районах города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ЕДДС Краснодара никаких комментариев по факту случившегося не было. Официальной информации о каких-либо происшествиях не поступало. Чаще всего подобные громкие звуки являются следствием прохождения самолетами звукового барьера.
Позже в ЕДДС Краснодара заявили, что сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях не получали.