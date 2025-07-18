Защита обжаловала арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Защита сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински, арестованного по делу о насилии над представителем власти (ч.1 ст.318 УК РФ ), обжаловала меру пресечения. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мутвалы Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мутвалы Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В Ленинский районный суд поступила апелляционная жалоба от адвоката»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

В начале июля спецназ задержал главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински у ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге, когда он, вместе с сыном, хотел припарковать автомобиль. Господин Шыхлински был задержан и допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля по уголовному делу этнической группировки, члены которой обвинялись в убийствах и покушениях. После этого, сообщалось, что он был отпущен.

По данным следствия, при задержании силовиками Шахина Шыхлински его сын Мутвалы Шыхлински сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов и причинил тяжкий вред его здоровью. Вину адвокат не признал, сказав, что сделал это не нарочно. Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал его до 14 сентября.

Напомним, массовое задержание уроженцев Азербайджана по делу этнической группировки прошло 27 июня. Всего были взяты под стражу восемь уроженцев Азербайджана — Камал, Акиф, Аяз, Мазахир, Бакир Сафаровы, Ахлиман Гянджиев, Азиз Абасов и Шахин Лалаев. Самые тяжкие преступления, по версии правоохранителей, члены группировки совершили в период с 2001 по 2011 годы. В частности, фигурантам инкриминируется убийство в мае 2001 года предпринимателя Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд».

Полина Щуцкая