Песков о новых санкциях Евросоюза, переговорах с Украиной и мессенджере WhatsApp
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против России, ход переговоров с Украиной и возможную блокировку мессенджера WhatsApp. Главные заявления господина Пескова — в подборке “Ъ”.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О санкциях
- Россия считает незаконными введенные ЕС односторонние санкции.
- Новый пакет санкций ЕС против России предстоит проанализировать, чтобы минимизировать его последствия.
Об отношениях с НАТО
- Враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.
- Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда — это еще одно заявление в череде враждебных.
О мессенджерах
- WhatsApp — популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы.
О российско-украинском конфликте
- РФ хотела бы добавить динамики переговорному процессу с Украиной
- Кремль считает позитивным сигналом слова Зеленского об активизации диалога с РФ.
- Военные объекты на территории Украины являются законной целью военных РФ.
Об отношениях с США
- Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений РФ и США из достаточно плачевного состояния.
- Россия исходит из того, что заявления Трампа по украинскому вопросу не означают прекращения процесса по нормализации отношений РФ и США.