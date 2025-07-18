Песков о новых санкциях Евросоюза, переговорах с Украиной и мессенджере WhatsApp

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против России, ход переговоров с Украиной и возможную блокировку мессенджера WhatsApp. Главные заявления господина Пескова — в подборке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О санкциях

Россия считает незаконными введенные ЕС односторонние санкции.

Новый пакет санкций ЕС против России предстоит проанализировать, чтобы минимизировать его последствия.

Об отношениях с НАТО

Враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.

Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда — это еще одно заявление в череде враждебных.

О мессенджерах

WhatsApp — популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы.

О российско-украинском конфликте

РФ хотела бы добавить динамики переговорному процессу с Украиной

Кремль считает позитивным сигналом слова Зеленского об активизации диалога с РФ.

Военные объекты на территории Украины являются законной целью военных РФ.

Об отношениях с США