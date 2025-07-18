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Коммерсантъ FM
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Песков о новых санкциях Евросоюза, переговорах с Украиной и мессенджере WhatsApp

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против России, ход переговоров с Украиной и возможную блокировку мессенджера WhatsApp. Главные заявления господина Пескова — в подборке “Ъ”.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О санкциях

  • Россия считает незаконными введенные ЕС односторонние санкции.
  • Новый пакет санкций ЕС против России предстоит проанализировать, чтобы минимизировать его последствия.

Об отношениях с НАТО

  • Враждебное отношение НАТО к РФ вынуждает Россию принимать меры для обеспечения собственной безопасности.
  • Слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда — это еще одно заявление в череде враждебных.

О мессенджерах

  • WhatsApp — популярный мессенджер, в том числе в России, и у него есть обязанности соблюдать законы.

О российско-украинском конфликте

  • РФ хотела бы добавить динамики переговорному процессу с Украиной
  • Кремль считает позитивным сигналом слова Зеленского об активизации диалога с РФ.
  • Военные объекты на территории Украины являются законной целью военных РФ.

Об отношениях с США

  • Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений РФ и США из достаточно плачевного состояния.
  • Россия исходит из того, что заявления Трампа по украинскому вопросу не означают прекращения процесса по нормализации отношений РФ и США.

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