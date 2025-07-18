Песков назвал позитивным сигналом слова Зеленского о переговорах с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает позитивным сигналом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что нужно активизировать переговоры между странами.

На брифинге господина Пескова спросили, показывают ли слова господина Зеленского готовность властей Украины к новому раунду. «Это позитивный сигнал. Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — сказал Дмитрий Песков.

Господин Песков говорил, что российская сторона ждет от Украины сигналов о желании или нежелании выйти на новый раунд переговоров. Накануне он сказал, что у сторон уже есть понимание — третий раунд переговоров состоится, но нужно определить дату.