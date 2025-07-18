Райсовет добивается в суде отмены муниципальной реформы в Красноярском крае

Красноярский краевой суд рассмотрит административный иск райсовета Сухобузимского района региона. Депутаты требуют от законодательного собрания края и губернатора Михаила Котюкова признать недействующим закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как писал «Ъ», закон был принят заксобранием по инициативе губернатора 15 мая 2025 года. Он дал старт муниципальной реформе в крае с ликвидацией самостоятельных муниципалитетов на уровне сел и слиянием ряда районов и городов в новые муниципальные округа. В частности, на основе Сухобузимского и соседнего Большемуртинского районов создается Большемуртинско-Сухобузимский муниципальный округ с административным центром в поселке Большая Мурта.

По мнению районного парламента (копия заявления есть в распоряжении «Ъ-Сибирь»), красноярский закон не соответствует законодательству РФ. В частности, в федеральном законе №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» указывается, что объединение муниципалитетов осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами власти каждого из объединяемых муниципальных образований. «В то же время при принятии закона Красноярского края… мнение жителей (населения) Большемуртинского и Сухобузимского муниципальных районов по вопросу объединения муниципальных районов с его наделением статусом муниципального округа выявлено не было»,— говорится в иске. Кроме того, отмечено в заявлении, не было представлено документов, подтверждающих потребность в объединении, хотя №33-ФЗ допускает слияние муниципалитетов «в целях обеспечения развития социальной, транспортной и иной инфраструктуры».

Дело принято в производство. Первое заседание назначено на 29 июля.

Сухобузимский район с административным центром в селе Сухобузимское находится в центральной части Красноярского края. Там проживает около 20 тыс. человек. По данным официального портала района, в совете 21 депутат. Напомним, в конце апреля районный парламент принял отставку главы района Александра Алпацкого, который объяснил увольнение состоянием здоровья.

14 сентября пройдут выборы уже окружного совета Большемуртинско-Сухобузимского округа. 18 депутатов будут избраны в одномандатных округах, 12 — по партспискам.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее иск со сходным содержанием направил в краевой суд политический консультант Алексей Аксютенко. Он также принят к рассмотрению.

Валерий Лавский