Красноярские законы о переходе на одноуровневую модель МСУ оспорены в суде

Красноярский краевой суд принял к производству иск политического консультанта из Красноярска Алексея Аксютенко к губернатору Михаилу Котюкову и законодательному собранию региона. Карточка административного дела опубликована в базе данных суда.

Господин Аксютенко просит признать недействующими два закона: «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» и «Об изменении административно-территориального устройства края и внесении изменений в отдельные законы края». Как писал «Ъ-Сибирь», согласно этим законам, вступившим в силу 19 июня, в регионе проходит реформа местного самоуправления (МСУ) с ликвидацией самостоятельных муниципалитетов на сельском уровне и объединением ряда районов в муниципальные округа.

В иске (копия есть в распоряжении «Ъ-Сибирь») указывается, что оба красноярских закона были приняты сессией регионального парламента по инициативе губернатора 15 мая для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законом №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Но №33-ФЗ вступил в силу только 19 июня. Следовательно, как считает господин Аксютенко, на момент принятия красноярских законов действовал федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Согласно этому закону, отмечается в иске, подобные преобразования муниципалитетов возможны только после проведения публичных слушаний и вынесения соответствующих решений муниципальными парламентами. Но эти процедуры проведены не были.

Первое заседание суда по иску назначено на 19 августа.

Валерий Лавский