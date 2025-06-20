Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский в рамках ПМЭФ-2025 рассказал о перспективах развития микрофлюидных технологий в России

На Петербургском международном экономическом форуме Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский принял участие в сессии «Биоэкономика в глобальной повестке». В своем докладе он акцентировал внимание на ключевой роли микрофлюидных технологий в трансформации современной биоэкономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО ГК «Титан» Фото: Предоставлено пресс-службой АО ГК «Титан»

По словам Михаила Сутягинского, микрофлюидика перестала быть нишевым направлением и становится одним из важнейших драйверов экономического роста и капитализации биопроизводства. Среди стратегических преимуществ этой технологии – сокращение сроков и стоимости НИОКР, снижение инвестиционных рисков при масштабировании от лаборатории к промышленной площадке и значительный рост производственной эффективности.

Особое внимание глава ГК «Титан» уделил перспективам автономных микрофлюидных производственных модулей на базе стандартных ISO-контейнеров. Такие решения позволяют оперативно разворачивать высокотехнологичные производственные линии как на крупных предприятиях, так и в отдаленных регионах, обеспечивая гибкость и устойчивость производственной инфраструктуры.

Также Михаил Сутягинский отметил потенциал микрофлюидики для формирования новых бизнес-моделей и выхода на смежные рынки – от компактных диагностических систем до модульных биопроизводственных комплексов и сервисных платформ для проведения исследований.

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:

«Микрофлюидика – это уже не экспериментальный инструмент, а стратегический катализатор трансформации биопроизводства. Она решает главные экономические задачи отрасли: снижает издержки, ускоряет производственные циклы, повышает эффективность, а также снижает инвестиционные риски. Подчеркну – интеграция таких технологий – не вопрос выбора, а обязательное условие для устойчивого роста, капитализации компаний и формирования сильных позиций в мировой биоэкономике».

