В Ростовской области поголовье КРС сократилось на 3,9% в 2025 году

Поголовье крупного рогатого скота в Ростовской области сократилось на 3,9% до 576,7 тыс. голов. В 2024 году численность КРС составляла 600,3 тыс. голов. Животноводством в регионе занимаются более 60 сельскохозяйственных предприятий и 550 крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального минсельхозпрода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», в мясном скотоводстве разводят скот калмыцкой, герефордской и других пород. На долю калмыцкой породы приходится около 90%, герефордской — 8%, остальные породы занимают 2%. Калмыцкая порода разводится преимущественно в восточных районах области, поскольку идеально приспособлена для пастбищного содержания в засушливых степных условиях.

В молочном скотоводстве на территории региона разводят голштинскую, бурую швицкую, красно-пеструю, симментальскую и айрширскую породы.

Ежегодно племенные организации реализуют более 3 тыс. голов племенного молодняка КРС мясного и молочного направления, а также около 4,5 тыс. голов племенного молодняка овец, следует из данных Росстата.

В структуре производства животноводческой продукции преобладают личные подсобные хозяйства. По итогам 2024 года их доля составила 58,5%, колеблясь в пределах от 50% до 60%.

Валентина Любашенко