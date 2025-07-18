В аэропорту Геленджика ожидают первый рейс из Москвы после трехлетнего перерыва

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о возобновлении авиасообщения между Москвой и Геленджиком, 18 июля на курорт прилетит первый пассажирский самолет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения подтвердили безопасность выполнения полетов в геленджикский аэропорт. Рейсы будут выполняться ежедневно с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

«Гостей встретит обновленный терминал аэропорта, готовый обеспечить высокий уровень сервиса. Возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих. Благодарен Правительству за решение открыть полеты в Геленджик и за поддержку пока еще закрытых аэропортов Кубани — в Краснодаре и Анапе»— подчеркнул господин Кондратьев.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что аэропорты юга и центра России получат дополнительную помощь от государства в связи с сохраняющимся временным ограничением на полеты, речь в том числе об Анапе, Краснодаре, Симферополе и Белгороде. На эти цели дополнительно выделят более 6 млрд руб.