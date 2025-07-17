Аэропорт Анапы получит дополнительную поддержку от государства

Аэропорты юга и центра России получат дополнительную помощь от государства в связи с сохраняющимся временным ограничением на полеты, речь в том числе об Анапе, Краснодаре, Симферополе и Белгороде. На эти цели дополнительно выделят более 6 млрд руб., сообщили в пресс-службе Правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее на поддержку воздушных гаваней суммарно выделили около 27 млрд руб. Средства направили на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры.

Дополнительная материальная поддержка позволит сохранить работоспособность аэропортов, их готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетами. Так, ограничения на них уже сняты в городе-курорте Геленджике, завтра там начнут принимать первые рейсы.

«Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей»,- сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что С 8 августа по 12 октября «Аэрофлот» введет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком из-за высокого спроса на это направление. В июле перевозчик выполняет по одному рейсу в день, с 1 августа частота увеличится до двух рейсов, а с 8 августа по 12 октября – до трех. С 13 октября количество рейсов вновь сократится до двух в сутки.