В Анапе демонтировали 7,4 км защитного вала на пляжах, где более двух месяцев не регистрировались выбросы нефтепродуктов. Сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Специалистам осталось убрать около 1,5 км конструкций. Это позволит завершить механизированную очистку территории.

Работы проводят в два этапа. Сначала конструкцию разравнивают фронтальными погрузчиками. На следующем этапе песок просеивают с помощью специальной техники.

Алина Зорина