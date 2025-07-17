В Анапе демонтировали 7,4 км защитного вала на пляжах
В Анапе демонтировали 7,4 км защитного вала на пляжах, где более двух месяцев не регистрировались выбросы нефтепродуктов. Сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Специалистам осталось убрать около 1,5 км конструкций. Это позволит завершить механизированную очистку территории.
Работы проводят в два этапа. Сначала конструкцию разравнивают фронтальными погрузчиками. На следующем этапе песок просеивают с помощью специальной техники.