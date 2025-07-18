Ростовская область отправила лидирующему импортеру новую партию мяса птицы

Из Ростовской области с 7 по 11 июля экспортировали 54 т мяса птицы в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Лабораторные исследования подтвердили качество и безопасность продукции, отмечают в ведомстве. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с начала года с территории донского региона отправили на экспорт почти 5 тыс. т мяса и субпродуктов. Лидером по импорту стали Объединенные Арабские Эмираты (мясо индейки — 836 т), а меньше всего экспортировано на территорию Сербии (мясо утки — 2 т).

Константин Соловьев