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Лидером по экспорту донского мяса с начала года стали ОАЭ

С начала года Ростовская область отправила на экспорт почти 5 тыс. т мяса и субпродуктов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Уточняется, что более 86% продукции составило мясо птицы (4,2 тыс. т), 3% составила свинина (149 т), 10% — говядина (508 т). Лидером по импорту мясной продукции с донских предприятий стали Объединенные Арабские Эмираты (мясо индейки — 836 т), а меньше всего экспортировано на территорию Сербии (мясо утки — 2 т).

Основным экспортером мяса и субпродуктов с начала года стало производитель ООО «Индюшкин двор», отправивший более 2 тыс. т мяса.

Константин Соловьев

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