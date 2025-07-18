Екатеринбуржца будут судить за донаты запрещенному фонду

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело местного жителя, который обвиняется в отправлении донатов Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Его будут судить по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, а именно предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).

Согласно обвинительному заключению, екатеринбуржец с телефона на YouTube-канале оппозиционного политика Алексея Навального посмотрел ролик, в котором участники запрещенной в РФ организации открыли сбор средств на поддержку «команды» умершего оппозиционера. После просмотра подсудимый перешел по ссылке и оформил ежемесячный автоматический платеж. Таким образом, деньги были отправлены несколько раз.

Напомним, весной в Екатеринбурге к родителям бывшего депутата городской думы Леонида Волкова (объявлен иноагентом) пришли правоохранители с оперативно-розыскными мероприятиями, так как его отец подозревался в финансировании ФБК (ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена).

Ирина Пичурина