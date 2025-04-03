Иноагент Волков рассказал о следственных действиях, которые проходят у родителей

Бывший депутат думы Екатеринбурга Леонид Волков (признан иноагентом и экстремистом) заявил, что его отец не задержан, а в квартире его родителей действительно проходят «оперативно-розыскные мероприятия», видео с комментарием он разместил у себя в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Волков (признан иноагентом и экстремистом)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Леонид Волков (признан иноагентом и экстремистом)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По его словам, утром в Екатеринбурге к его родителям пришли правоохранители с оперативно-розыскными мероприятиями в связи с донатами отца Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Сейчас у них изымают технику, их везут на дальнейшие следственные мероприятия. «Пока никаких обвинений не предъявлено — мы даже не понимаем, есть ли уголовное дело. Просто известно, что некий судья вчера вечером в Екатеринбурге подмахнул материал на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Адвокат на месте, помогает, через несколько часов появится более подробная информация»,— рассказал Леонид Волков (признан иноагентом и экстремистом).

Он также рассказал, что Михаил Волков является математиком, профессором, доктором физико-математических наук и был заведующим кафедрой в университете, где проработал 49 лет. «В середине февраля, посреди семестра, его уволили за мою деятельность — на руководство университета надавили и одним днем выгнали. Родителям было очень трудно, но они просили об этом не говорить, и я уважал это решение, но сейчас нет смысла это скрывать»,— сказал экс-депутат. В этом году его родителям исполнится по 70 лет.

Профессор-математик Михаил Волков работал в Уральском Федеральном университете (УрФУ), согласно информации на сайте вуза.

Напомним, утром источник в силовых структурах сообщил «Ъ-Урал», что Михаил Волков задержан по подозрению в финансировании ФБК (ликвидированный иноагент; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Ирина Пичурина