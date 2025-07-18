В Ростове средний размер ипотечного платежа на вторичку вырос на 56% в 2025 году

Средний размер платежа по ипотеке на однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Ростове-на-Дону к июлю 2025 года составил почти 56,7 тыс. руб. в месяц, что на 56,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда его размер составлял только 36,2 тыс. руб. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы федеральной компании «Этажи».

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При расчете размера платежа учитывалась средняя стоимость квадратного метра однокомнатных квартир на вторичном рынке в Ростове-на-Дону, а также площадь в размере в 30 кв. м, срок кредитования 15 лет, первоначальный взнос в 30% и средняя одобренная ставка по рыночной ипотеке 24,9%. В 2024 году она составляла 19,5%.

По данным аналитиков компании, к июлю средняя стоимость 1 кв. м однокомнатных квартир во вторичном фонде Ростова-на-Дону достигла почти 126,7 тыс. руб., что на 26,7% больше, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что после отмены льготной ипотеки новостройки в донской столице подорожали на 1,7%.

Наталья Белоштейн