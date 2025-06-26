В Ростове после отмены льготной ипотеки новостройки выросли в цене на 1,7%

В Ростове-на-Дону после отмены льготной ипотеки новостройки подорожали на 1,7%. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные федерального агентства недвижимости «Этажи». В Краснодаре новостройки подорожали на 3,9% за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В трех миллионниках стоимость жилья увеличилась более чем на 19% за год. В Казани рост составил 20,3%, Омск — 19,9% и Челябинск — 19,5%.

Льготная ипотека на первичное жилье действовала с весны 2020 года до 1 июля 2024 года. В результате программы произошел дисбаланс цен на первичном и вторичном рынке жилья.

Мария Хоперская