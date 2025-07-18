В Свердловской области в пятницу ожидаются дожди

В пятницу в Свердловской области ожидается похолодание из-за нового поступления умеренно-холодного воздуха, возможны дожди, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Днем 18 июля на Среднем Урале установится температура в районе +14°..+19°, на юго-востоке до +20°..+22°. В условиях переменной облачности дневной прогрев будет слабым. В центральных и восточных районах прогнозируются наиболее заметные осадки с вероятностью гроз — возможно кратковременные ливни.

В Екатеринбурге пятничным днем прогнозируется температура +18°..+20°, переменная облачность, возможны кратковременные осадки с вероятностью грозы в 10%, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с, днем порывы до 11 м/с. В субботу ночью похолодает до +8°, днем будет +21°, в воскресенье ночью +12°, днем +25°. На следующей неделе дневная температура будет держаться на отметках +20°..+25°.

Напомним, похолодание в регион пришло в середине недели. На территории Свердловской области 16-17 июля похолодало в связи с поступлением «порции северного воздуха».

Ирина Пичурина