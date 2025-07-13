В Свердловскую область придет похолодание в середине недели

На территории Свердловской области 16-17 июля похолодает в связи с поступлением «порции северного воздуха», сообщили в Уральском Гидрометцентре. «Во вторник, 15 июля, ожидается прохождение по границе Свердловской области небольшого северо-западного циклона, вероятен дождь, на юге кое-где гроза»,— добавили синоптики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского Гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 14 июля, ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит +10°...+15°, днем — +20°…+25°. Ветер будет 4-9 м/c.

Во вторник, 15 июля, в регионе установится облачность с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, днем — гроза. Температура ночью составит +10°...+15°, днем — +18°...+23°. Ветер ожидается 5-10 м/c, днем местами порывы до 5 м/с.

В среду, 16 июля, синоптики прогнозируют облачность, ночью — местами небольшие дожди, днем — преимущественно без осадков. Температура ночью составит +6°...+11°, днем — +16°…+21°. Ветер ожидается 4-9 м/c.

В Екатеринбурге в понедельник, 14 июля, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит +13°...+15°, днем — +22°...+24°. Ветер ожидается 4-9 м/c.

Во вторник, 15 июля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, ночью — преимущественно без осадков, днем — небольшой дождь. Температура ночью ожидается +13°...+15°, днем — +21°...+23°. Ветер будет 5-10 м/c.

В среду, 16 июля, в городе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура может составить +9°...+11°, днем — +19°...+21°. Ветер будет 4-9 м/c.

Василий Алексеев