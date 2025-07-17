Силы ПВО сбили над регионами России 22 БПЛА за два часа

В период с 21:00 мск до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

10 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, еще 10 — над Республикой Крым, а также по одному беспилотнику над Московским регионом и Орловской областью.

Ранее о сбитом БПЛА на пути к Москве сообщил мэр Сергей Собянин. Из-за риска ударов БПЛА были введены ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, но были отменены через 10 минут.