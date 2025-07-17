Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу на 10 минут

https://www0.kommersant.ru/admin/rubrics/preview.aspx?docsid=7891734

Временные ограничения на полеты ввели в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о перехвате одного беспилотника на пути к городу.

Спустя 10 минут в Росавиации сообщили об открытии двух аэропортов.

Из-за риска ударов БПЛА ограничения на полеты также ввел аэропорт Калуги.

В ночь на 17 июля на пути к столице было сбито три БПЛА. Всего в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 17 июля средства ПВО уничтожили 122 беспилотника над регионами России.