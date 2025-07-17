Прокрутка по кадрам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проблема дефицита IT-кадров в России стоит остро уже давно, и она связана с недостатком специалистов в условиях ускоренного процесса импортозамещения и развития технологий. Важной особенностью последних лет является то, что компаниям нужны не просто кодировщики младшего уровня — junior, а квалифицированные разработчики уровня middle и senior. Отчасти это было вызвано широким распространением дистанционных краткосрочных курсов по программированию, слушатели которых по определению не были способны решать поставленные бизнесом задачи.

При этом, по итогам исследования «Руссофта», в котором в 2025 году участвовало более 330 компаний, в 2024 году зафиксирован рост штата профильных технических сотрудников софтверной индустрии на 9,5%. Компании, которые сокращали штат по тем или иным причинам, были всегда — этот процесс мог быть связан с переориентацией работодателей на другие способы поиска сотрудников, а также с развитием аутстаффинга (использование сотрудников временно и под конкретные проекты).

Однако доля компаний, в которых численность сотрудников увеличилась или же осталась неизменной, всегда была гораздо больше, чем тех, кто сокращал персонал.

Важно понимать, что показатель роста численности персонала, который приводит «Руссофт», относится к коммерческим софтверным компаниям, и в их число не входят подразделения разработчиков ПО в крупных корпорациях.

Некоторые дочерние IT-компании крупных игроков и участники государственных проектов проводили агрессивный набор специалистов в 2024 году, предлагая разработчикам ПО зарплаты в два раза выше рыночных. Однако в большинстве случаев такое финансирование проектов прекращалось из-за внешних условий или же вышестоящее руководство закрывало убыточные проекты, не увидев эффекта от вложений в набор кадров. У таких работодателей и сейчас может происходить сокращение персонала.

В то же время если оценивать состояние рынка труда по данным HeadHunter, то количество вакансий на hh.ru в 2025 году продолжает сокращаться. Это может быть следствием того, что компании переходят на другие ресурсы по поиску квалифицированных IT-кадров. Если в первом квартале 2021 года 58% резюме на hh.ru было от специалистов с опытом 6–9 лет, а 14% — от новичков (от 1 года до 3 лет опыта), то в первом квартале 2024 года эти показатели сильно сблизились: 37% опытных и 20% молодых специалистов.

Резюмируя, можно говорить о том, что главной проблемой российской IT-отрасли в сфере кадров остается их дефицит, а не сокращение штата.

Что же касается массового замещения разработчиков ПО искусственным интеллектом (ИИ), то в ближайшем будущем это вряд ли коснется квалифицированных специалистов. Генеративный ИИ используют преимущественно для решения рутинных задач — например, для несложного кодирования или для проверки кода. В основном речь идет о задачах для стажеров и для кодировщиков уровня junior. Однако стоит отметить, что при анализе анкет, поступающих в ходе нашего исследования, мы наблюдаем ежегодный значительный рост применения ИИ в разработке ПО (7,9% в 2022 году, 15,2% в 2023-м и около 20% в 2024-м). Эксперты ожидают увеличения числа ошибок в коде из-за непрофессионального использования генеративного ИИ. В связи с этим можно предположить некоторое сокращение использования ИИ (в течение ближайших 2–3 лет) до отладки процесса его применения и выявления причин ошибок.

Валентин Макаров, президент ассоциации «Руссофт»