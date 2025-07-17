Износ коммунальных сетей Дона меняет приоритеты расходов регионального бюджета

Правительство Ростовской области, при планировании бюджета на 2026-2028 годы, должно обратить особое внимание на решение коммунальных проблем. На Дону изношена инфраструктура, она не соответствует уровню потребления. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в ходе заседания оперативного штаба сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Причиной аварийных отключений стала нагрузка на сети из-за аномальной жары. В этот период донской регион достиг исторического максимума суточного потребления электроэнергии, нагрузка на сети превысила 3,5 тыс. МВт. До этого максимум был зафиксирован в декабре 1991 г. и составил 3,4 тыс. МВт»,— пояснил глава минпромэнерго Ростовской области Андрей Савельев.

По словам генерального директора компании «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» Сергея Левченко, бригады уже устранили 818 из более чем одной тыс. аварийных ситуаций. Самая сложная проблема – бесхозные тепловые сети, которые были проложены застройщиками новых микрорайонов без детальной оценки технических требований, а затем фактически брошены.

«Мы должны заходить в федеральные программы, направлять собственные ресурсы. Коммунальное хозяйство — это приоритет», — заключил врио губернатора.

Валентина Любашенко