Сочинский нацпарк с начала года посетили более 2 млн человек

С начала 2025 года Сочинский национальный парк принял свыше 2 млн посетителей, сообщил мэр города Андрей Прошунин по итогам рабочей встречи с директором учреждения Сергеем Шевелевым. Участники встречи обсудили текущее состояние особо охраняемой природной территории, координацию действий на смежных с муниципалитетом участках, а также вопросы хозяйственного использования земель и организации туристических потоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

По словам главы города, природные территории, окружающие Сочи, играют важную роль не только как рекреационные зоны, но и как элемент экологической устойчивости городской среды. В условиях высокого туристического спроса и сохраняющегося риска лесных пожаров профильные службы работают в усиленном режиме.

Стоимость единовременного посещения парка составляет 250 руб., при этом за доступ к оборудованным экологическим маршрутам взимается отдельная плата в размере 300 руб. с человека. Бесплатное посещение предусмотрено для ограниченного круга лиц — в первом полугодии этой возможностью воспользовались 67 человек.

На территории парка действуют несколько туристических маршрутов, включая тропы к 33 водопадам, ущелью Псыдах, пещерам и природным смотровым площадкам. Среди наиболее посещаемых объектов — Дендрарий, гора Большой Ахун, Агурские водопады и Орлиные скалы. Ведется активная работа по экологическому просвещению: с начала года организовано 156 мероприятий для учащихся, в которых приняли участие более 5 тыс. человек.

Финансирование, получаемое за счет платного посещения, направляется на содержание инфраструктуры, научные программы, восстановление лесных участков, а также обеспечение деятельности Центра восстановления переднеазиатского леопарда.

Вячеслав Рыжков