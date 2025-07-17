Руководство и акционеры запрещенной Meta уладили иск на $8 млрд

Марк Цукерберг и другие топ-менеджеры Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) достигли внесудебного соглашения с тремя миноритарными акционерами, добивавшимися выплаты $8 млрд. Об этом со ссылкой на заявление адвоката истцов в суде сообщает Reuters.

Стороны не разглашают детали соглашения. Разбирательство было прекращено на второй день рассмотрения дела в суде в Делавэре.

Акционеры обвиняли руководство Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) в сознательном нарушении договоренностей с Федеральной торговой комиссией (FTC), что привело к штрафу в $5 млрд.

FTC наложила штраф на компанию в 2019 году. Тогда корпорацию Марка Цукерберга признали виновной в нарушении договоренностей с FTC от 2011 года об усилении контроля за сохранением конфиденциальности данных своих пользователей. Решение о штрафе комиссия приняла в связи с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в марте 2018 года. Их соцсеть передала исследовательской компании Cambridge Analytica. Штраф FTC сказался на стоимости акций компании и привело к убыткам акционеров. Руководство компании свою вину отрицало.

Кирилл Сарханянц