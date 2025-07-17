«Глобал Портс» нарастила консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов

Оператор портовой логистики «Глобал Портс», входящий в состав ГК «Дело», опубликовал операционные результаты за II квартал и I полугодие 2025 года. Компания нарастила консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов до 1,7 млн т во II квартале (+11,3% г/г) и 3,4 млн т по итогам I полугодия (+3,6% г/г)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Совокупный контейнерооборот холдинга за второй квартал текущего года составил 259 тыс. TEU, что на 4,6% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. По итогам первого полугодия снижение составило 0,9% — до 563 тыс. TEU. Для сравнения, общий рынок морской перевалки контейнеров в России во втором квартале сократился на аналогичную величину — 4,6%, до 1,3 млн TEU. В первом полугодии 2025 года снижение составило 1,1% — до 2,7 млн TEU.

В сегменте неконтейнерных грузов «Глобал Портс» демонстрирует рост: за второй квартал перевалка увеличилась на 11,3%, до 1,7 млн т, по итогам полугодия — на 3,6%, до 3,4 млн т.

Группа компаний «Дело», основанная в 1993 году, консолидирует активы в сфере транспортной логистики, включая морские и сухопутные терминалы, железнодорожную инфраструктуру и флот. В структуре холдинга — 9 морских и 45 наземных терминалов пропускной способностью 3,9 млн TEU и 10,5 млн т зерна по морским направлениям, а также 3,5 млн TEU — по сухопутным. Парк подвижного состава компании включает 41 тыс. фитинговых платформ и контейнеров совокупной вместимостью 230 тыс. TEU.

Вячеслав Рыжков