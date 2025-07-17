Из 35 депутатов нижегородской думы VII созыва на выборы пойдут 25

Все партии, представленные в гордуме Нижнего Новгорода седьмого созыва, завершили выдвижение кандидатов в новый созыв, который по наименованию станет первым в связи с присоединением Кстовского округа. 17 июля конференцию провела партия «Справедливая Россия — за правду».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из двух действующих двух депутатов от этой партии на выборы намерен пойти Алексей Кожухов (округ №31). Анна Татаринцева (округ №35) не пойдет, вместо нее выдвинут победитель конкурса «Лидеры России», гендиректор ООО «Линсофт» Михаил Евстифеев.

Как писал «Ъ-Приволжье», из 26 депутатов от партии «Единая Россия» переизбраться намерены 19, от КПРФ — все четверо. Также на выборы вновь пойдет единственный депутат от «Новых людей», от ЛДПР оба действующих депутата не пойдут.

Число депутатов в новой думе в связи с присоединением Кстовского округа увеличится до 39.

Ирина Швецова