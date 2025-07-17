В 2025 году хакеры воруют криптовалюту рекордными темпами

По итогам первой половины 2025 года хакерами по всему миру были украдены $2,17 млрд в криптовалюте, следует из отчета Chainalysis. Это больше, чем за весь 2024 год. Более того, еще никогда объем краж не достигал отметки $2 млрд так быстро, отмечают аналитики компании.

За первые шесть месяцев этого года было украдено на 17% больше средств, чем за аналогичный период 2022 года. Тогда был установлен рекорд по объему краж за год. Если эта тенденция сохранится, к концу года сумма украденных средств с бирж и у криптовалютных сервисов может превысить $4 млрд.

В докладе отмечается, что хакеры все чаще атакуют персональные криптовалютные кошельки. В 2025 году злоумышленниками с них было выведено 23,35% от общего объема украденных средств. А наибольшее число жертв хакеров проживают в США, Германии и России.

На первую половину 2025 года пришелся взлом биржи ByBit, когда хакеры украли $1,46 млрд в криптовалюте. Это крупнейшая кража криптовалюты в истории. ФБР позднее обвинило во взломе ByBit хакеров из КНДР.

Кирилл Сарханянц