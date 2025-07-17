Компания «Брусника» завершила реставрацию усадьбы Злоказова в Екатеринбурге

В Екатеринбурге компания «Брусника» завершила реставрацию усадьбы Злоказова, расположенной на улице Пролетарской, 3 и являющейся объектом культурного наследия (ОКН), сообщили в пресс-службе компании.

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Здание было передано «Бруснике» по концессионному соглашению в 2021 году, реставрационные работы начались в 2023 году после согласования проекта. За два года специалисты восстановили кровлю, усилили перекрытия, заменили полы, отремонтировали бутовую и кирпичную кладку, отреставрировали входные группы, балкон, филенчатые двери и окна. Особое внимание было уделено восстановлению художественной лепки как внутри здания, так и на фасадах.

В ходе реставрации под слоем краски обнаружилась каминная полка из желтого оникса и двери с ореховым шпоном. Веранде, утратившей исторический вид в советские годы, был возвращен первоначальный облик по фотографиям конца XIX века.

В 1896 году каменный двухэтажный особняк купил владелец суконной фабрики Федор Злоказов, который перестроил здание под себя согласно веяниям времени. Он значительно расширил его площадь: в правом крыле появился главный вход, передняя, парадная лестница, черный ход и несколько помещений. Фасад здания напоминал архитектуру эклектики. Дом перешел в городскую собственность в 1920-м году. После этого усадьба подверглась перестройке и приспособлению под новые назначения.

Здание было приспособлено под современное использование, в частности, углублен подвал и проведены современные коммуникации. По условиям концессионного соглашения в здании будет размещаться социальная функция, проект которой сейчас разрабатывается.

Полина Щуцкая